"Казали, що зробимо їх, а зробили нас!" - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты пикетируют Офис президента с требованием к Владимиру Зеленскому ветировать законопроекты №1073 и №1053-1 (о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг). Они держат в руках плакаты с призывами не усложнять функционирование малого бизнеса. Также они озвучили свои требования, в частности они просят о встрече с президентом Украины.

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"Требуем вето на карательные законы, ведущие к уничтожению упрощенной системы налогообложения! Владимир Зеленский, поддержи малый и средний бизнес, заблокируй наступление фискалов! Вы обещали - меньше государства, больше предпринимательства, но карманная Рада проголосовала за наше уничтожение! Останови карательное наступление! Нет, уничтожению предпринимательства в Украине!" - заявили организаторы митинга.

К митингующим пришли пообщаться нардепы от "Слуги народа", в частности Роксолана Пидласа.

Тем временем, также под ОП находится другой митинг в поддержку законопроектов о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг. Стоит отметить, что его участники отказались от общения с прессой, а также прятали свои лица от журналистов.

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Напомним, принятый законопроект №1053-1 предусматривает введение программных регистраторов расчетных операций, то есть внедрение электронных чеков. Принятый законопроект №1073 предусматривает внедрение механизма компенсации стоимости покупки потребителям (покупателям), которые обнаружат нарушения установленного порядка проведения расчетов при приобретении товаров (услуг) стоимостью более 850 гривен и направят соответствующую жалобу в контролирующие органы.































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ