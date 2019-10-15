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15.10.19 12:51

"Казали, що зробимо їх, а зробили нас!" - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 октября, под здание Офиса президена на ул. Банковой в центре Киева проходят акции, одна с требованием к Владимиру Зеленскому ветировать законопроекты №1073 и №1053-1 (о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг), вторая - с требованием их подписать.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты пикетируют Офис президента с требованием к Владимиру Зеленскому ветировать законопроекты №1073 и №1053-1 (о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг). Они держат в руках плакаты с призывами не усложнять функционирование малого бизнеса. Также они озвучили свои требования, в частности они просят о встрече с президентом Украины.

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"Требуем вето на карательные законы, ведущие к уничтожению упрощенной системы налогообложения! Владимир Зеленский, поддержи малый и средний бизнес, заблокируй наступление фискалов! Вы обещали - меньше государства, больше предпринимательства, но карманная Рада проголосовала за наше уничтожение! Останови карательное наступление! Нет, уничтожению предпринимательства в Украине!" - заявили организаторы митинга.

К митингующим пришли пообщаться нардепы от "Слуги народа", в частности Роксолана Пидласа.

Тем временем, также под ОП находится другой митинг в поддержку законопроектов о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг. Стоит отметить, что его участники отказались от общения с прессой, а также прятали свои лица от журналистов.

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Напомним, принятый законопроект №1053-1 предусматривает введение программных регистраторов расчетных операций, то есть внедрение электронных чеков. Принятый законопроект №1073 предусматривает внедрение механизма компенсации стоимости покупки потребителям (покупателям), которые обнаружат нарушения установленного порядка проведения расчетов при приобретении товаров (услуг) стоимостью более 850 гривен и направят соответствующую жалобу в контролирующие органы.

Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 01
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 02
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 03
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 04
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 05
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 06
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 07
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 08
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 09
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 10
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 11
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 12
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 13
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 14
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 15
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 16
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 17
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 18
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 19
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 20
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 21
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 22
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 23
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 24
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 25
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 26
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 27
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 28
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 29
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 30
Казали, що зробимо їх, а зробили нас! - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов 31

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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