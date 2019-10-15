Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
15.10.19 14:09

В ВМС Украины открыли водолазную школу. ВИДЕО

В Военно-морских силах ВС Украины начала работу водолазная школа, в которой уже начали готовить соответствующих специалистов как для собственных нужд, так и для соответствующих подразделений других силовых ведомств ,а в перспективе намерены готовить и гражданских специалистов.

"Сейчас осуществлен первый набор слушателей, которые в настоящее время проходят теоретическую часть подготовки… Овладение базовым курсом продлится в течение 8 недель. Как и сам набор кандидатов, так и каждый этап обучения, имеет контрольный элемент, и определенное количество отработанных минут под водой. В дальнейшем запланированы и другие разновидности водолазной подготовки", - сообщается во вторник на сайте Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Согласно информации, преподавательский состав школы обладает богатым практическим опытом, а учебное заведение имеет все необходимое для обучения оборудование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Инструкторы Школы военных водолазов из Портсмута в Бердянске обучают украинских воинов борьбе с минными заграждениями, - ВМФ Великобритании

"Существенным преимуществом при подготовке слушателей водолазной школы в скором времени станет построенный учебно-водолазный комплекс", - добавили в Минобороны.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100