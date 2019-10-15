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15.10.19 16:57

Украина готовится к интегрированному управлению границей с ЕС, - Кулеба. ВИДЕО

Интегрированное управление границей должно стать следующим шагом после введения безвизового режима. Оно позволит облегчить передвижение людей и товаров через границу.

Об этом заявил на брифинге в Киеве вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На прошлой неделе я провел межведомственное совещание по интегрированному управлению границей… По сути, интегрированное управление границей - это следующий шаг по обеспечению свободы передвижения товаров и услуг после безвиза. Безвиз был первым шагом, когда нам открыли двери, а интегрированное управление границей разрешит сделать проход через эти двери максимально комфортным, удобным и безопасным", - сказал он.

По словам Кулебы, интегрированное управление границей предусматривает введение наилучших европейских стандартов на границе и открытие дополнительных возможностей для передвижения.

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"Не могу сказать, что это "безвиз-2", но это следующий шаг, который мы должны сделать после безвиза, чтобы выполнить одно из заданий, которое поставило правительство – обеспечить свободу передвижения", - добавил Кулеба.

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