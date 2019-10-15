Двое бойцов погибли, один - получил ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник семь раз открывал огонь по позициям Объединенных сил. В частности, вблизи Опытного (из минометов калибра 82 мм), Новотроицкого (из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов), Лебединского (из станковых противотанковых гранатометов), Павлополя (из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), Пищевика (из стрелкового оружия и СПГ), Авдеевки (из стрелкового оружия) и Марьинки (из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстреливал позиции ОС у Золотого (из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно) и неподалеку от Новолуганского (из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов).

"В течение текущих суток в результате коварных действий снайперов два военнослужащих Объединенных сил погибли. Еще один военный получил ранения", - отмечается в сообщении.

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Напомним, 14 октября вооруженные формирования РФ и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрелов, получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил.