Контразведка СБУ разоблачила массовые факты вербовки "МГБ Л/ДНР" осужденных, переданных для отбывания наказания в украинских колониях. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Установлено, что созданные и контролируемые российскими оккупантами псевдоспецслужбы через администрации колоний намеренно препятствуют переводу осужденных, чтобы заставить их предоставить письменное согласие на сотрудничество.

Они должны были выполнять задачи в ущерб государственные безопасности Украины как во время пребывания в колонии, так и после освобождения. При этом, по личным свидетельствам многих из них, террористы прибегают к физическому и психологическому давлению, в том числе через криминальных авторитетов и других осужденных, склонных к насильственным действиям, а также создают невыносимые условия содержания", - сказано в сообщении.

Как отметили в спецслужбе, среди заключенных, которые в 2019 году были этапированы на контролируемую Украиной территорию, контрразведка СБУ в разных регионах страны выявила одиннадцать завербованных лиц и двадцать осужденных, в отношении которых осуществлялись вербовочные подходы.

По показаниям одного из осужденных, который отбывал наказание в Свердловской исправительной колонии № 38 ВОТ Луганской области, под психологическим и физическим давлением его заставили дать письменное согласие на сотрудничество с силовыми структурами псевдореспублики. При этом ему был предоставлен псевдоним, отработано задание и каналы конспиративной связи.

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Также выявлены факты использования осужденных для содействия деятельности незаконных вооруженных формирований.

В частности, житель Днепропетровщины, который в 2014 году отбывал наказание на территории Донецкой области, был привлечен к работам на одном из блокпостов террористической группировки "Безлера".

В спецслужбе подчеркнули, что по каждому выявленному факту осуществляется проверка и правовая оценка о наличии признаков преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности Украины в очередной раз подчеркивает, что согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. Но гражданин Украины освобождается от уголовной ответственности, если он во исполнение преступного задача не совершил никаких действий и добровольно и заявил органам государственной власти о своей связи с вражеской спецслужбой.