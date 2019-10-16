"Наш барин - хороший такой, вот только о нас и думает", - в Челябинске предложили восстановить крепостное право. ВИДЕО

Петиция размещена на сайте Change.org, информирует Цензор.НЕТ. По состоянию на 16:15 16 октября ее подписали 750 человек.

"Низкий уровень доходов лишает человека серьезной части гарантированных свобод. Работник не может позволить себе свободы перемещения, ему сложно решиться на какое-то кардинальное изменение в собственной жизни. Да он даже на участие в каком-то коллективном мероприятии в защиту собственных прав не согласится, так как всецело зависит от работодателя. Это, фактически, и есть крепостное право!" - гласит текст петиции.

В поддержку своего обращения рабочие записали видеоролик.

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"Наш барин – хороший такой, вот только о нас и думает. Вот как только петушок пропел – он сразу в труды праведные подался", - заявляет в нем мужчина. "И чего же он только для нас не делает! И путевку в детский лагерь платно выделит, и зарплату на 2% за 3 года проиндексирует", – вторит ему женщина.

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"Я создал петицию с просьбой узаконить крепостное право. Ведь неформально для нас оно уже есть. А официальное его введение даст нам новые социальные гарантии", - утверждает на видео один из авторов ролика.

"Петиция [и видеоролик] - это некая возможность обратить на себя внимание, потому что то, что происходит в моногородах, это и есть крепостное право. Мы и говорим, что его пора "легализовать". Общественные институты не работают совершенно", - рассказал РБК заведующий организационным отделом Челябинской областной организации горно-металлургического профсоюза России Владимир Ревенку.

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Ревенку добавил, что работодатели пока не отреагировали на публикацию петиции и видео. "[На случай попытки уволить сотрудников завода из-за публикации петиции] у нас есть практика восстановления людей. Если сами работодатели будут реагировать [увольнениями или какими-либо санкциями], уж извините, будем защищаться, будет огрызаться", - отметил он.