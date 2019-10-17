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17.10.19 09:19

"Народный мэр" Славянска Пономарев оказался уголовником и наркоманом, а Безлер - все банкоматы обнес, - террорист Гиркин. ВИДЕО

Российский террорист Игорь Гиркин в интервью пропагандистскому каналу наконец-то рассказал правду о боевиках на "руководящих должностях", принесших смерть и разруху на Донбасс в 2014 году.

Соответсвующее видео выложил в Twitter пользователь Necro Mancer, информирует Цензор.НЕТ.

"Я банки не брал, мы ж не банда. Да и чтобы банк взять, нужны люди. Это надо назначить руководителя, где его взять? Вот назначил я Пономарева народным мэром, а он оказался мелкий уголовник и наркоман. А других не было, пока я разобрался в нем. Тот же Безлер - он все банкоматы обнес, но у него и контингент был, извините, совсем другой, чем у меня" - , признался Гиркин.

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