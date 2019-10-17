Руководство фракции должно провести разговор с Медяником по его "сахарной" переписке, - нардеп от СН Янченко. ВИДЕО

Об этом кулуарах парламента заявила народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZIK.

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Комментируя переписку своего коллеги по фракции Вячеслава Медяника, где речь шла о решении определенных вопросов с прокурорами, представительница "Слуги народа" отметила, что считает данную переписку "не совсем однозначной".

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"Однако, с другой стороны, это дает намеки и возможность подозревать в чем-то депутата", - убеждена Янченко.

Поэтому, по ее мнению, руководство фракции должно "провести определенный разговор" с Медяником и "разговор на предотвращение" со всею фракцией.

"Мне кажется, что задача народных депутатов - отстаивать интересы всего общества, для этого мы и были избраны", - подчеркнула Галина Янченко.

Ранее СМИ опубликовали переписку нардепа от СН Медяника о том, как порешать вопросы с прокурорами, в частности он написал: "По сахару с Трепаком поговорю". Заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак опроверг какие-либо связи с нардепом от "Слуги народа" Вячеславом Медяником: "Теперь готов познакомиться и поговорить. Но вовсе не "по сахару".