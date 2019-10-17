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17.10.19 11:13

Руководство фракции должно провести разговор с Медяником по его "сахарной" переписке, - нардеп от СН Янченко. ВИДЕО

Переписка народного депутата от "Слуги народа" Вячеслава Медяника является не совсем однозначной, это дает возможность подозревать парламентария в нечестных действиях. Руководство фракции должно провести с ним беседу.

Об этом кулуарах парламента заявила народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZIK.

Комментируя переписку своего коллеги по фракции Вячеслава Медяника, где речь шла о решении определенных вопросов с прокурорами, представительница "Слуги народа" отметила, что считает данную переписку "не совсем однозначной".

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"Однако, с другой стороны, это дает намеки и возможность подозревать в чем-то депутата", - убеждена Янченко.

Поэтому, по ее мнению, руководство фракции должно "провести определенный разговор" с Медяником и "разговор на предотвращение" со всею фракцией.

"Мне кажется, что задача народных депутатов - отстаивать интересы всего общества, для этого мы и были избраны", - подчеркнула Галина Янченко. 

Ранее СМИ опубликовали переписку нардепа от СН Медяника о том, как порешать вопросы с прокурорами, в частности он написал: "По сахару с Трепаком поговорю". Заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак опроверг какие-либо связи с нардепом от "Слуги народа" Вячеславом Медяником: "Теперь готов познакомиться и поговорить. Но вовсе не "по сахару".

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