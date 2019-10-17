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17.10.19 12:48

Хозсуд Киева приостановил рассмотрения иска экс-владельцев ПриватБанка о возврате им акций, - НБУ. ВИДЕО

Хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрения иска экс-акционеров ПриватБанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о нарушениях в ходе национализации банка и возврате им акций.

Об этом заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Только что Национальный банк получил постановление Хозяйственного суда Киева, которая была принята вчера, 16 октября2019г., о том, что рассматривая дело по иску Коломойского и компании Triantal к ряду ответчиков, в том числе Национальному банку, о возврате акций ПриватБанка, судья приняла решение о приостановке производства в данном деле до решения по делу в апелляционном суде относительно признания незаконной национализации (ПриватБанка. – Ред.), - пояснил он.

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Ранее стало известно, что государство выиграло апелляцию в Лондоне в деле "ПриватБанка" против бывших владельцев.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

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