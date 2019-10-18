Террористы продолжают обстрелы Золотого и Петровского, нарушая условия разведения сил и средств на Донбассе, - Загороднюк. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава Минобороны заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

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"Условием начала разведения сил и средств на линии разграничения должно быть подтверждение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отсутствия нарушений режима (прекращения огня. - Ред.) - не менее семи суток. В настоящее время это условие не выполняется той стороной - стороной бандформирований, которые продолжают обстрелы регулярно. Так, вчера был обстрел в районе разведения Золотое", - сказал Загороднюк.

При этом он подчеркнул, что сейчас речь идет только о двух участках - в Золотом и Петровском.

"Другие участки – это вопрос, который будет решаться в будущем. Сейчас мы этот вопрос не комментируем", - сказал министр.

Напомним, 17 октября боевики дважды открывали огонь по окрестностям г.Золотое Луганской области, который является участком разведения сил и средств.

Согласно достигнутым на переговорах в Минске договоренностям, разведение сил в районе Золотого и Петровского должно было начаться в понедельник, 7 октября.

Основное условие начала процесса разведения - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней, что должна подтвердить СММ ОБСЕ.

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