С погибшей на Донбассе Ярославой Никоненко простились в Миргороде. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом говорится в материале Hromadske, сообщает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Ярослава Никоненко родилась 25.08.1983 года. Занималась волонтерством, в 2018 году поступила на военную службу по контракту, которую начала в Отдельном президентском полку, после чего перешла служить в 101-ю ОБрО ГШ ВСУ. Она является дочерью Никоненко Сергея Григорьевича, воина батальона "Айдар", погибшего 18.01.2015 года возле села Трехизбенка Луганской области в результате обстрела российскими вооруженными формированиями из РСЗО "Град".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: С погибшей на Донбассе Ярославой Никоненко простились в Киеве. ВИДЕО

Ярославу Никоненко похоронили на Аллее Героев Миргорода рядом с могилой отца. У нее остались сестра и дочь.

Напомним, 15 октября двое бойцов погибли, один - получил ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе. Среди погибших оказалась украинский воин Ярослава Никоненко.

Более подробно о героической истории семьи Никоненко читайте в материале Цензор.НЕТ: "Воздадим честь и склоним головы в связи с тяжелой утратой семьи Никоненко".

Карта помощи - сестра, военнослужащая ВСУ,

Никоненко Богдана Сергеевна, 5168 7427 1943 9899

















