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18.10.19 14:21

Рада продлила заседание, чтобы рассмотреть проект Госбюджета-2020. ВИДЕО

Верховная Рада проголосовала за продление пленарного заседания, поскольку не успевает сегодня рассмотреть в первом чтении проект Госбюджета на 2020 год.

За проголосовали 300 нардепов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что было проведено совещание с председателями политических сил относительно продолжения заседания.

"Достигнута договоренность о том, чтобы продолжить работу и внести изменения в повестку дня", - сказал он.

Разумков предложил рассмотреть проект Госбюджета на 2020 год, законопроект по отделению газотранспортной системы (анбандинг) и законопроект #2283 об изменениях в бюджет на 2019 год.

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