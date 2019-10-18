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18.10.19 16:26

"Останется логистика, обеспечение едой, IТ-инфраструктура и уборка", - ДУСя оставит в управлении около 20 компаний из 50. ВИДЕО

Государственное управление делами (ДУСя) планирует избавится от большинства предприятий, которые работают под контролем этого учреждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СТБ, предприятия которые не имеют отношения к обеспечению деятельности президента будут ликвидированы либо переданы под управления другим организациям. В управлении ДУСи останется около 20 предприятий из 50.

"Некоторые кампании будут переданы другим организациям, некоторые будут ликвидированы потому, что там "пустышки", а некоторые останутся в ДУС. Логистика останется, останется обеспечение едой, останется IТ-инфраструктура и уборка", говорит советник ДУС Адомас Аудицкас.

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