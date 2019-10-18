"Останется логистика, обеспечение едой, IТ-инфраструктура и уборка", - ДУСя оставит в управлении около 20 компаний из 50. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СТБ, предприятия которые не имеют отношения к обеспечению деятельности президента будут ликвидированы либо переданы под управления другим организациям. В управлении ДУСи останется около 20 предприятий из 50.

"Некоторые кампании будут переданы другим организациям, некоторые будут ликвидированы потому, что там "пустышки", а некоторые останутся в ДУС. Логистика останется, останется обеспечение едой, останется IТ-инфраструктура и уборка", говорит советник ДУС Адомас Аудицкас.

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