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18.10.19 17:43

"Они в Москве смотрят на ваши заявления коллаборантские и думают, что Украину можно дожать и додавить", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - нардепу от "ОПЗЖ" Бойко. ВИДЕО

Коллаборантские заявления украинских политиков дают российским агрессорам основания для уверенности в том, что на Украину можно давить и достичь мира на московских условиях.

Об этом сказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сопредседателю фракции партии "Оппозиционный блок - За життя" Юрию Бойко в эфире программы "Право на владу".

"Пока Путин будет знать, что в Украине он может расшатать ситуацию изнутри, у нас нет безопастности. Они смотрят эфиры в Москве вот с такими заявлениями коллаборантскими, которые вы озвучиваете и думают: "Да. Их можно здесь додавить, дожать и развалить полностью все". Забрать Крым, который они присоединили и забрать Донбасс. Вот их стратегия, а вы говорите: "Давайте сдадимся", - сказал Бутусов.

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