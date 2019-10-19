Погибшего от пули снайпера на Донбассе морпеха 36-й ОБрМП Степана Крыля похоронили на Луганщине. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете 5 канала, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С начала суток враг 8 раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, ранен боец, - пресс-центр. ВИДЕО

"Очень добрый человек. Озлобленности у него вообще не было. Он был всегда веселый, всегда придет на помощь, не знаю, такой светлый человек. Мой сын с ним дружил", - вспоминает Наталья Бесполудинова.

"Он говорит, что я пришел бороться за свою страну. Наша страна независима, и я, пожалуй, буду отстаивать ее целостность и суверенитет... Попадание снайпером. Пуля. Он был в тяжелом состоянии. Сердце его останавливалось. В тяжелом состоянии, сказали, что не дышит. Сердце его запускалось пять раз", - рассказал собрат Богдан.

Похоронили бойца на Аллее Героев военного кладбища села Чмыровка Старобельского района.

Степан Валерьевич Крыль родился 14 декабря 1992 года в селе Байдовка Старобельского района. Был сиротой, воспитывался в интернате. Работал на фермерском предприятии в родном селе. В ряды украинской армии вступил в 2015 году.

Также смотрите: Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину Ивану Носачу открыли в Черкасской области. ФОТОрепортаж

Служил старшим матросом в 36-й отдельной бригаде морской пехоты. Планировал вскоре жениться. Погиб 16 октября около 21:00 в районе села Коминтерново Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

У бойца остались тетя и сын.