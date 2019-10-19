Надстройку на здании на Майдане демонтировали, - Кличко. ВИДЕО

Об этом говорится в видео, обнародованном Кличко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Я помню, что год назад мы сносили незаконное строительство над Домом профсоюзов, два года назад сносили незаконное строительство в Десятинном переулке. Сейчас громкий скандал (даже руководство государства присоединилось), что кто-то решил себе достроить дополнительные квадратные метры в сердце столицы над Майданом. Мы порядок наводим, и сегодня к вечеру все это будет снесено", - отметил Кличко.
Работы выполняли около 20 строителей, а для безопасности граждан остановку общественного транспорта возле дома перенесли на соседнюю улицу.
Как сообщает Укринформ, на днях в полицию Шевченковского района Киева поступила информация, что на крыше дома, расположенного на улице Софиевской возле Майдана Незалежности, возводится незаконная надстройка.
Впоследствии полиция начала уголовное производство по этому факту.
В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук провел совещание для обсуждения стратегии борьбы с незаконными застройками.
Напомним, в начале октября одно из зданий на Майдане Независимости начали надстраивать.