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20.10.19 14:32

Установлен третий прогон нового Шулявского моста, движение по проспекту Победы откроем вечером, - Кличко. ВИДЕО

Установлен еще один прогон Шулявского моста в Киеве, ограничения на движение транспорта по проспекту Победы будут сняты до конца сегодняшнего дня.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Прогон нового Шулявского моста уже установили над проспектом Победы. Голландские специалисты соединяют третий прогон с уже установленными. При возведении путепровода мы используем новейшие технологии, позволяющие в сжатые сроки осуществить масштабные работы. Движение транспорта по проспекту Победы откроем сегодня вечером", - рассказал Кличко.

Движение по проспекту Победы в Киеве ограничили утром 20 октября, по данным КГГА перекрытие может продлится до утра понедельника, 21 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Движение транспорта на Шулявской развязке будет восстановлено до конца года, - Кличко

Напоминаем, Шулявский путепровод был закрыт на реконструкцию в марте 2019 года.

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