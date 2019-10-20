С начала суток враг дважды открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр. ВИДЕО

"Оба обстрела российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ОС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Погибшего от пули снайпера на Донбассе морпеха 36-й ОБрМП Степана Крыля похоронили на Луганщине. ВИДЕО

Уточняется, что неподалеку от Золотого-4 враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а у Орехово - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов.

"В течение текущих суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не было", - отмечают в пресс-центре.

Напомним, 19 октября вооруженные формирования РФ и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник, в основном, обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из стрелкового оружия и гранатометов различных систем. Также, у Золотого-4, зафиксировано применение запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Один украинский воин получил ранения.

Также смотрите: Последствия обстрелов наемниками РФ жилых кварталов Водяного из минометов и артиллерии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж