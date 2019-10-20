Подозрение Пашинскому "было частью сюжета, связанного с тем, что инкриминируется Гладковскому", - Рябошапка. ВИДЕО

Об этом в интервью ICTV заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, новостей в деле Гладковского долго не было, поскольку следователи собирали доказательства для предъявления подозрения.

"Перед выборами было много медийного резонанса и это дело будто расследовалось, но не очень активно. Сейчас, когда собрано достаточно доказательств и есть основания для обвинений, тогда и начали действовать", - уточнил генпрокурор.

Он также отметил, что в подозрении Гладковскому речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями при организации государственных закупок, а второй эпизод связан с декларированием заведомо ложной информации в нескольких декларациях. Рябошапка добавил, что речь идет о примерно 140 млн грн, а по делу ложного декларирования сумма достигает десятков тысяч долларов.

Генпрокурор также дал объяснение по расследованию возможного влияния Пашинского на "Укроборонпром". "Вопрос в том, насколько готовы материалы дела для того, чтобы двигаться. Материалы по Пашинскому были собраны и было достаточно доказательств для того, чтобы предъявлять подозрение. Что касается многих других дел, связанных с экономикой и злоупотреблением должностью, мы на этой неделе зарегистрировали три таких производства, которые могут быть связаны с этим делом. Более того, даже подозрение, которое связано с Гладковским, оно тоже имеет определенные связи с этим фигурантом. Это тоже было частью сюжета, связанного с тем, что инкриминируется Гладковскому", - сказал Рябошапка.

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Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

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В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.

19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.