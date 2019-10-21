"Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой. ВИДЕО

Видео опубликовано на youtube-канале "Студия Квартал 95 Online", передает Цензор.НЕТ.

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Ведущий номера Степан Казанин назвал сожжение дома "ярким событием", после чего на сцену вышли исполнительницы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и артист Евгений Кошевой.

Среди прочего, в тексте песни есть фразы "Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала", "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", "Люди огонь увидели - помогать начали, ведра схватили и прибежали, в огонь соляру плескали", а также, что спасатели жарили шашлыки, а "мораль проста - дом сгорел со стыда".

Напомним, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

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Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.