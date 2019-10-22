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22.10.19 00:24

Турецкие солдаты расстреливают пленных курдских женщин и режут головы пленным мужчинам. ВИДЕО 18+

Турецкие военный во время операции в Сирии в 2017 году расстреляли пленных курдских девушек и отрезали головы мертвым курдам. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи преступлений турецких армейцев сохранились в инете.

В частности на одном из них, группа турецких бойцов расстреляла двух девушек из автоматов. Одну из девушек солдаты расстреляли после того, как она упала с камня, а вторую убили поставив на колени и расстреляв несколькими очередями в голову.

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Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

На втором видео турецкие солдаты отрезают головы мертвым курдам и позируют перед камерой со своим "трофеем".

Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

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