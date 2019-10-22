Турецкие солдаты расстреливают пленных курдских женщин и режут головы пленным мужчинам. ВИДЕО 18+

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи преступлений турецких армейцев сохранились в инете.
В частности на одном из них, группа турецких бойцов расстреляла двух девушек из автоматов. Одну из девушек солдаты расстреляли после того, как она упала с камня, а вторую убили поставив на колени и расстреляв несколькими очередями в голову.
Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!
На втором видео турецкие солдаты отрезают головы мертвым курдам и позируют перед камерой со своим "трофеем".
Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!