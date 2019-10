В Украине появятся прозрачные и понятные правила игры, одинаковые для всех, - Зеленский приглашает инвесторов на форум в Мариуполь. ФОТОрепортаж

"Недавно я приглашал в Украину иностранных инвесторов. В течение последних месяцев мы собирали интересные проекты по всей стране, общались с представителями различных городов и регионов, изучали уже реализованные успешные кейсы. Мы искали привлекательные идеи для инвестиций, и мы их нашли. 29 октября презентуем их иностранным инвесторам на форуме в Мариуполе", - сказал он в видеоприглашении на инвестиционный форум "Re:Think. Invest in Ukraine", который состоится 29 октября в Мариуполе, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский указал, что его команда хочет начать "новую историю" именно с такого города, как Мариуполь - перспективного и "жадного к изменениям".

"С момента, когда я приглашал иностранных инвесторов в Украину, мы проголосовали за закон о приватизации и о концессии, и это только начало. В Украине обязательно появится то, чего никогда не было раньше, - это прозрачные и понятные правила игры, одинаковые для всех. На форуме мы покажем, что уже успели сделать, и расскажем о путях развития приоритетных для нас отраслей", - подчеркнул он.

Президент отметил, что инвестиционный форум 29 октября проводится для иностранных и украинских инвесторов, но он хотел бы, чтобы "каждый гражданин стал инвестором для родной страны".

"Речь не только о деньгах, инвестируйте в Украине свое время, свою энергию, свой талант и свое стремление к изменениям. И тогда нашими общими усилиями Украина станет сильной и успешной. Invest in Ukraine and see you in Mariupol", - призвал он в приглашении на форум.