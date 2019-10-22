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22.10.19 10:10

"Володька - романтик. Здесь все увито розами", - нардеп Гончаренко показал виллу кремлевского пропагандиста Соловьева на озере Комо в Италии. ВИДЕО

Нардеп Алексей Гончаренко отыскал виллу кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева на озере Комо в Италии, провел небольшую экскурсию и расклеил на близлежащих улицах листовки с информацией о розыске "убийцы и пропагандиста".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись об итальянской вилле Соловьева Гончаренко опубликовал на своем канале в youtube.

"Как живет Соловьев? Дача на озере Комо за 8-10 млн евро, бассейн, прислуга, красивый дом. Он нагло врет и призывает убивать, но не в Италии, а в Украине. А потом едет на отдых в Италию. Так обычно и происходит со всеми русскими пропагандистами. Дурить народ можно там, в России, а вот жить комфортнее в Европе. Я был на конференции неподалёку от дачи Соловьиного Помета и решил вам показать, как живет вечерний мудозвон", - пишет Гончаренко в комментарии к записи.

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