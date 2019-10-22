"Я тут же почувствовал, что у меня проблемы с челюстью. Дальше смутно помню", - в оккупированном Симферополе чеченец в кофте с надписью "RUSSIA" избил пропагандиста Уварова. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, чеченец сломал скулу Уварову после того, как тот сделал ему замечание о езде на мотоцикле в пешеходной зоне.

"Я увидел, что мотоциклист на приличной скорости разъезжает между многолюдной толпой на пешеходной улице Карла Маркса в Симферополе. Я сделал замечание, на что получил очень короткий ответ и такой же быстрый удар. У меня открылось носовое кровотечение, я тут же почувствовал, что у меня проблемы с верхней челюстью. Дальше смутно помню, как разворачивались события. Тут же вызвал скорую и полицию", - рассказал Уваров.

Нападавшего пока не нашли. В сети появилось видео стычки мотоциклиста с Уваровым. На кадрах молодой человек выкрикивает: "Ты дорогу купил, я тебя спрашиваю?" и бьет пропагандиста по лицу.

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