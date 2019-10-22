Готов написать заявление об увольнении, чтобы не навредить коллективу, - руководитель хора имени Веревки Коринец. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире ATR.

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"Хор имени Веревки в этой ситуации вообще не виноват. Если они считают, что я принял решение о выполнении одной из таких песен, которые нам не подходят, это правда, эта песня не подходит. Я спасовал, соглашаясь на выполнение этой негативного песни", - пояснил Коринец.

Кроме того, он заявил, что негативно относится к предложению прекратить финансировать хор из государственного бюджета.

По его словам, из госбюджета хор получает примерно 2,7 миллиона гривен в месяц.

"Я готов к любой ситуации, чтобы не навредить коллективу. Если потребуется (написать заявление об увольнении. - Ред.) - да. Потому что коллектив в этом не виноват", - подытожил Коринец.

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Напомним, Милованов накануне выразил мнение, что номер "Квартала", в котором высмеивается поджог дома экс-главы НБУ, может негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине.

Коломойский назвал за это Милованова дебилом. По его мнению, если на инвестиционный климат влияет юмор в развлекательной передаче, то "инвестклимата вообще нет".

Как сообщалось, 19 октября участники "Вечернего квартала" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Выступление "Квартала" с хором Веревки вызвало острую критику. В частности, министр культуры Владимир Бородянский заявил, что высмеивание "95 Кварталом" поджога дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой является моделью поведения, которую нужно пресекать. Его заместитель Ирина Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора имени Веревки.

Позже руководитель хора имени Веревки Коринец заявил, что выступить в номере "Квартала 95" о Гонтаревой предложил нардеп от "СН" Корявченков.

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