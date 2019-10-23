Руководство "Слуги народа" перднуло в лужу. Сука, давайте проходить детектор, бл#дь, а то п#зданули - и в кусты, - депутат от СН Дубинский. ВИДЕО

Об этом он заявил в видео, опубликованном на канале DubinskyPro, информирует Цензор.НЕТ.

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"Если уж вы имеете наглость кого-то в чем-то обвинять, говорить о том, что кто-то взял бабки, о том, что нужно кого-то проверить на детекторе лжи, так, сука, идите до конца, а не п#здите. А если уж заявили такое, так давайте проходить проверку. Но нет же, сегодня пресс-служба фракции Евгения Кравчук пишет пост, что не надо уже проходить детектор лжи. Они со всеми членами финансового комитета от "Слуги народа" поговорят, выслушают их позицию, а потом примут решение, есть ли в этом какой-либо состав преступления, проконсультируются с графологами, полиграфологами, уфологами, я не знаю, с кем они собираются консультироваться. И после этого только примут решение, нужен ли полиграф", - рассказал Дубинский.

Он пообещал научить коллег "отвечать за базар" и попросил всех членов финансового комитета пройти проверку на детекторе лжи.

Сам нардеп планирует завтра в 20:00 пройти полиграф в прямом эфире. Также он пригласил присоединиться желающих нардепов от "Слуги народа".

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Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи.

По словам источников УП, руководитель фракции СН Давид Арахамия писал во внутренней чат фракции, что с требованием о прохождении полиграфа нардепами от СН к нему звонил президент. Сами же депутаты из комитета воспринимают такие требования в штыки, критикуют своих коллег Андрея Мотоловца, Роксолану Пидласу и председателя комитета Даниила Гетьманцева за то, что они донесли "ложную информацию в ОПУ".

Позже заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

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