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23.10.19 10:26

Правоохранители разоблачили "схему" вербовки граждан Украины для переправки мигрантов в страны ЕС, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Организованная группа действовала на территории Херсонской и Николаевской областей. Злоумышленников задержали в момент выхода яхты в море.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе.

По словам начальника Главного управления полиции в АР Крым и г. Севастополе Виталия Стрижака, следователи полиции АРК совместно с оперативными сотрудниками Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины и представителями Департамента противодействия торговле людьми Национальной полиции Украины установили, что на территории Херсонской и Николаевской областей организованная группа занимается переправкой незаконных мигрантов из Турции в страны ЕС (в частности в Грецию и Италию). Документирование действий злоумышленников происходило под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым.

Правоохранители выяснили, что вербовщики подыскивали граждан, которые имели существенные финансовые трудности.

Правоохранители разоблачили схему вербовки граждан Украины для переправки мигрантов в страны ЕС, - Нацполиция 01

Кроме того, члены этой группы самостоятельно строили так называемые "яхты". Эти суда были полностью оснащены для перевозки максимально возможного количества мигрантов, а при необходимости - и различных запрещенных предметов, в частности - наркотиков. Впоследствии на яхту изготавливали поддельные документы, присваивали чужие номера и тому подобное.

Правоохранители разоблачили схему вербовки граждан Украины для переправки мигрантов в страны ЕС, - Нацполиция 02

В определенный день яхта с "куратором" и двумя завербованными украинцами выходила из одного из портов Украины в определенной точки у берегов Турции. Там осуществлялась посадка мигрантов на борт судна. После этого "куратор" сходил с яхты и возвращался в Украину самолетом, а два гражданина Украины направлялись к берегам стран ЕС с незаконными мигрантами на борту.

Правоохранители разоблачили схему вербовки граждан Украины для переправки мигрантов в страны ЕС, - Нацполиция 03

Как правило, правоохранительные органы стран ЕС задерживали такие суда. У мигрантов была возможность получить статус беженца, а украинцы - только суд и заключение, причем на достаточно большой срок. Кстати, в настоящее время в Греции и Италии за именно такие преступления отбывают наказание около 300 украинцев.

Правоохранители разоблачили схему вербовки граждан Украины для переправки мигрантов в страны ЕС, - Нацполиция 04

В результате документирования действий злоумышленников правоохранители задержали яхту во время выхода по запланированному маршруту. Сразу после этого совместная группа в составе пограничных оперативных сотрудников, представителей полиции АР Крым и Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Украины провели задержания и обыски на территории Херсонской и Николаевской областей.

Правоохранители разоблачили схему вербовки граждан Украины для переправки мигрантов в страны ЕС, - Нацполиция 05

Процессуальные действия происходили с привлечением обзорной группы катера "Балаклава", по силовой поддержке отдела специальных действий Морской охраны и спецподразделения "ДОЗОР" Госпогранслужбы, под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым.

Правоохранители разоблачили схему вербовки граждан Украины для переправки мигрантов в страны ЕС, - Нацполиция 06

При проведении следственных действий полицейские обнаружили материалы, подтверждающие совершение противоправной деятельности, связанной с торговлей людьми. В частности, изъяты судовые билеты, свидетельства на различные яхты, акты осмотра малого судна, технический талон на яхту, морской сертификат, мобильные телефоны, ноутбуки, блокнот с черновыми записями и наркотические средства.

Правоохранители разоблачили схему вербовки граждан Украины для переправки мигрантов в страны ЕС, - Нацполиция 07

В действиях фигурантов дела выявлены признаки уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения организаторам преступной группы в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители разоблачили схему вербовки граждан Украины для переправки мигрантов в страны ЕС, - Нацполиция 08

Напомним, в мае этого года правоохранители Крыма разоблачили организацию вербовщиков украинцев для перевозки нелегалов.

Правоохранители разоблачили схему вербовки граждан Украины для переправки мигрантов в страны ЕС, - Нацполиция 09
Фото: сайт Нацполиции

Ранее полиция Крыма совместно с пограничниками и СБУ задержала боевика из незаконного вооруженного формирования "Сомали" при попытке пересечь административную границу с временно оккупированным полуостровом Крым.

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