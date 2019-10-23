"Две печи из трех остановлены. За прошедшие сутки уволилось 280 человек", - рабочие ПАО "ДМК" обратились к Зеленскому с просьбой национализировать предприятие. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись обращения было размещено на видеохостинге youtube.

"Руководством делается все, чтобы остановить наш комбинат: по сути происходит саботаж и умерщвление металлургического гиганта - из трёх доменных печей остановлены две, не работает в полную мощность конвертерный цех. Всё это делается под предлогом неконкурентоспособности и снижения объемов производства, что является абсолютной чушью. Наша продукция востребована... За прошедшие сутки, к примеру, уволилось 280 человек... Лично наше предложение, как рабочих-металлургов – это национализация ПАО "ДМК" и других подобных комбинатов страны с полной и безоговорочной деолигархизацией отраслей производства", - говорится в обращении.

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