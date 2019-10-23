На позициях ОС в районе Водяного разорвались 11 снарядов из 122-мм артиллерии. С начала суток - 9 вражеских обстрелов, - Минобороны. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Так, на луганском направлении с текущих суток противник из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Луганского и из автоматических гранатометов позиции ОС в районе Зайцево.

Еще на один обстрел защитникам Луганского пришлось отвечать после 8 часов утра, когда враг применил пулемет большого калибра.

На донецком направлении был отмечен факт использования оккупантами артиллерии калибра 122 мм. Произошло это ночью в районе Водяного: "На наших позициях разорвались 11 снарядов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли из стрелкового оружия участок разведения у Золотого, - штаб ООС

Из станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра российско-оккупационные войска по 2 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил вблизи Пищевика и Павлополя.

Кром того, военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи вблизи населенного пункта Пески враг обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

"По имеющейся информации, в течение текущих суток потерь с нашей стороны нет", - сообщили в пресс-службе Минобороны.