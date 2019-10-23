Камера засняла момент гибели Виктора Дегтярева на улице Пушкинской. ВИДЕО

На эксклюзивном видео, которое получил в свое распоряжение Цензор.НЕТ, слева в кадре можно рассмотреть двух мужчин сидящих на ступеньках. Вспышка от взрыва заметна на 15 секунде. После этого фигуры мужчин падают.

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Напомним, в Киеве на улице Пушкинской в ночь с 22-го на 23 октября взорвалась граната, в результате чего погибли двое мужчин.

Одним из погибших был ветеран войны на Востоке Украины Виктор Дегтярев – командир подразделения "Купол" с позывным Сенсей. Другим погибшим был охранник одного из офисных зданий расположеном на улице Пушкинской. В полиции отметили, что мужчины сидели на ступеньках и разговаривали, когда рядом взорвалась граната.

Известно также, что девушка, которая в момент взрыва находилась неподалеку, получила легкие телесные повреждения. Ее на скорой увезли в больницу, однако отметили, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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