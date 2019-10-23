Рост ВВП на 3,7% и курс 27 грн за доллар, - Гончарук озвучил макроэкономический прогноз на 2020 год. ВИДЕО

Об этом на брифинге после заседания Кабинета министров 23 октября заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Доходная часть бюджета будет строиться на показателе, который совпадает с прогнозом Мирового банка, - 3,7% роста ВВП.

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При этом премьер подчеркнул, что возможен и более сильный рост.

"Это консервативный прогноз, я подчеркну. И это больше, чем было весной. А по оптимистическому прогнозу Минэкономки видит рост экономики на уровне 4,8%. Мы посмотрели на оба сценария и решили выбрать консервативный. Очень важна реалистичность, не наобещать людям заоблачные выплаты и обязательства. Мы не хотим играть в популизм", - сказал глава правительства.

Гончарук объяснил, что консервативный и оптимистический прогнозы отличаются параметрами относительно реальной борьбы с коррупцией.

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По его слова, в случае успешной борьбы с коррупцией Украина может выйти на показатели оптимистического прогноза роста экономики – на 4,8%.

Средний курс гривни во взятом за основу консервативном прогнозе составляет 27 грн за долл. США (в старом проекте Гос бюджета предлагался курс 28,2 грн за долл. США). Оптимистический вариант прогноза устанавливал курс на уровне 24,8 грн за долл. США.