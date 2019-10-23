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23.10.19 17:27

12-летняя школьница во время перемены выпрыгнула в окно с 4 этажа в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО

В одной из школ Соломенского района Киева семиклассница выпрыгнула в окно с 4 этажа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию от врачей поступило сообщение о том, что на проспекте Отрадном из окна школы выпрыгнула ученица 7-го класса. Школьницу с многочисленными ушиблеными ранами и переломами госпитализировали.

Полицейские пообщались с педагогами и школьниками и выяснили, что на перемене учительница попросила детей выйти из класса и открыла для проветривания окно у доски. И пока женщина отвлеклась, одна из учениц внезапно бросила портфель и с разгона выпрыгнула в открытое окно.

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Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.

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