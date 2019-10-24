"Я бы сказал то же самое. Я не считаю, что это ошибка", - нардеп от СН Шевченко о своем выступлении на российском ТВ. ВИДЕО

На вопрос Радио Свобода, отреагировали ли в Офисе президента на его участие в этом телешоу, депутат ответил: "Просто спрашивали, зачем ты это сделал. Я объяснил свою позицию", передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

На уточняющий вопрос, осуждают ли у Зеленского его появление в эфире политического телешоу, Шевченко сказал: "Нет. Просто спросили, зачем ... Хотят понять, что происходит".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это ж где у человека голова, чтобы на шестом году войны на поклон к врагу идти?" - Бутусов о выступлении "слуги" Шевченко на российском ТВ

Отвечая на вопрос, считает ли он свое участие в российском телешоу ошибкой, Шевченко ответил: "Я бы сказал то же самое. Я не считаю, что это ошибка. Это мои политические убеждения. Я считаю, что мы не имеем права прятать голову в песок. Мы должны отстаивать наши позиции, и, в том числе, в информационном поле, позиции Украины и фракции, и той идеологии, с которой мы шли на выборы. ... Я отстаиваю позиции Украины в рамках избирательной программы нашего президента и нашей партии. Точка. Если меня хотят наказать за это, то пусть вместе со смной накажут нашего президента, потому что у нас в этом смысле позиция единая здесь".

По словам депутата из пропрезидентской фракции, он больше не планирует участия в таких программах: "Нет, я сказал россиянам, что за то, что они сделали, вырезали и все перекрутили, я больше с ними не общаюсь. Это некорректно, это неправильно, это ложь, это обман, и такого я не потерплю".

"Главный месседж, который я хотел донести, - чтобы люди в России, Европе и Америке через СМИ видели, что в Украине есть люди со здравым смыслом, которые готовы идти на компромисс, готовы защищать украинский интерес, не сдавать его, но при этом действительно через переговоры и диалог прийти к миру", - утверждает Евгений Шевченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шевченко никто не уполномочивал давать комментарий росСМИ. В понедельник по нему примем решение, - замглавы фракции СН Кравчук

Как сообщалось ранее, избранный в 76-м округе на Запорожье Евгений Шевченко в формате включения из Киева принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале.