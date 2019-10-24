Денег не брала, но скрывает, что предложения были, - полиграфолог о проверке нардепа Василевской-Смаглюк. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" заявила полиграфолог, которая проводила проверку.

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Эксперт отметила, что во время тестирования одни и те же вопросы задавались в разных интерпретациях неоднократно для того, чтобы максимально повысить точность полученных результатов и, чтобы избавиться от некоторых эмоциональных реакций.

"С искренним сердцем могу сказать, что исследуемое лицо ничего от нас не скрывает. Денег она не брала ни разу, никаких, за решение вопросов. Единственное - она немного скрывает информацию о том, что подобные предложения были. Возможно не напрямую ей", - сообщила полиграфолог.

Вчера нардеп Ольга Василевская-Смаглюк обратилась к руководителю САП Назару Холодницкому с тем, что готова первой предоставить все необходимые свидетельства в уголовном производстве относительно возможного подкупа нардепов от СН при голосовании за законопроект об оценочной деятельности и ликвидации коррупционных схем.

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

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