Электронные водительские права не будут доступны лицам с документами старого образца, - замглавы МВД Гончаров. ВИДЕО

Об этом на брифинге рассказал замминистра внутренних дел Сергей Гончаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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По его словам, чтобы водитель смог воспользоваться этим сервисом, нужно сгенерировать электронное удостоверение. Для этого, в свою очередь, в базах данных МВД должно быть оцифрованное изображение лица.

"Если у человека удостоверение советского образца, то, к сожалению, у нас нет актуального цифрового изображения. Сервис будет проверять, есть ли возможность сгенерировать электронное удостоверение водителя… Все выданные ранее права остаются действительны, но только на территории Украины", - отметил Гончаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Услуга электронных прав и техпаспорта заработает в скором времени, - Гончарук

Он также добавил, что у патрульной полиции, которая имеет право проверять наличие водительского удостоверения, будут специальные девайсы.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в ближайшее время заработает мобильное приложение "Дія", с помощью которого водители смогут предъявлять электронные права вместо физических. Также в приложении будет храниться техпаспорт на авто.