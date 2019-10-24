Проверить нардепов на полиграфе уже предложили полиграфологи СБУ, Минобороны и НАБУ, - Арахамия. ВИДЕО

"Нам уже сделали предложение Служба безопасности Украины, у них отличный отдел полиграфологов, в Министерстве обороны есть большой отдел полиграфологов, в НАБУ, практически все полиграфологи имеют сертификаты ЦРУ, все хотят нас проверить", - сказал Арахамия журналистам перед прохождением теста на полиграфе в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефакс-Украина.
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Он отметил, что хотел бы, чтобы Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики собрался и сам решил, какова будет логистика дальнейших действий.
Лидер фракции также сообщил, что если надо будет, то он пройдет полиграф, и второй, и третий разы.
Арахамия в четверг проходит тест на полиграфе в Киеве.
Напомним, САП зарегистрировала уголовное производство, в котором 11 народных депутатов от партии "Слуга народа", которые работают в комитете Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, могли получить взятку 30000 долларов.
Экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи".
Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.
23 октября проверку прошел Александр Дубинский. Официальный результат будет известен 28 октября.
Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия пройдет проверку на детекторе лжи в прямом эфире 24 октября в 16:00.
24 октября о прохождении полиграфа заявил нардеп от СН Качура: "Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею".
24 октября полиграф прошла нардеп Василевская-Смаглюк: "Денег не брала, но скрывает, что предложения были". Также полиграф прошел нардепОлег Марусяк: "Ничего не знает о возможных взятках. Корит себя за недостаточные знания для работы в Раде".