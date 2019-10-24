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24.10.19 18:40

Под офисом президента митинговали за введение "праволиберального рынка земли". ВИДЕО

Вечером 24 октября под офисом президента сторонники партии "Демократична сокира" митинговали за введение "праволиберального рынка земли".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий

В сообщении отмечается: "Мы хотим нормальный рынок земли. Нормальный! А не вот то  все, что вы косо-криво на коленке за ширмой пытаетесь написать. Рынок земли - это единственная возможность привести в Украину большие инвестиции и сделать экономическое чудо, которым в свое время стала Польша.

Это более 80 млрд. долларов потенциала (по самым скромным оценке) только прямых инвестиций. Это дороги, свет и инфраструктура сел, это огромный толчок к развитию экономики, это возможность вложить деньги для нас с вами. И мы заставим Зеленского сделать это, как бы он не дорожил своим рейтингом".

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