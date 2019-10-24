Маркарова до того, как возглавить Минфин, вывела на свою фирму элитную недвижимость из обанкротившегося банка, - "Схемы". ВИДЕО

Расследование подготовили сотрудники программы "Схемы: коррупция в деталях", информирует Цензор.НЕТ.

В 2013 году Оксана Маркарова вместе со своим мужем Даниилом Волынцом купила "Актив-банк" у братьев-"регионалов" Андрея и Сергея Клюевых. Через год - в 2014 году - НБУ признал этот банк неплатежеспособным, - сказано в расследовании.

Незадолго до банкротства "Актив-банка" семья Маркаровой успела продать банк, а вместе с ним и его ценный актив - элитную недвижимость на Подоле. Покупателем стала фирма "Синоним", соучредителем которой - как установили "Схемы" - была непосредственно Маркарова.

Цена договора купли-продажи оказалась вдвое ниже ее залоговой стоимости, говорится в журналистском расследовании. Ранее этот элитный дом находился в ипотеке у государственного "Укрэксимбанка", который в результате перехода права собственности от "Актив-банка" к фирме "Синоним" потерял залог.

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Еще "Укрэксимбанк" оценивал залоговую стоимость этой недвижимости - почти 130 000 000 гривен. Но уже перед продажей "Синониму" новую оценку стоимости провела фирма "Истерн консалтинг групп", которой ранее руководила Маркарова. Эта фирма оценила элитный дом вдвое дешевле.

Впрочем, в конце концов, фирма "Синоним" выплатила за него только 16 млн гривен - отмечают журналисты.

Министр финансов Оксана Маркарова в интервью "Схемам" заявила, что на момент приобретения здания она вышла как из состава акционеров "Актив-банка", так из основателей фирмы "Синоним" - компании-покупателя этого имущества. При этом "Схемы" настаивают, что официальные документы свидетельствуют об обратном. Так, по данным журналистов, согласно выписке из Единого госреестра юрлиц, Маркарова была конечным бенефициаром "Актив-банка", когда принималось решение о продаже недвижимости, а также была соучредителем "Синонима" на дату заключения сделки купли-продажи элитного дома.

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Кроме того, Маркарова опровергает факт приобретения здания в исторической части центра Киева в несколько раз дешевле залоговой стоимости недвижимости.

Сейчас государственный "Укрэксимбанк" через суды пытается вернуть себе утраченное право на элитную недвижимость. Здание на Подоле, ранее бывшее центральным офисом "Актив-банка", теперь сдают в аренду. Часть помещений занимает финучреждение семьи Маркаровой - "Аккордбанк" Даниила Волынца, другую - юристы и музей-архив прессы.

Министр финансов прокомментировала расследование "Схем" на своей странице в Facebook.

Она утверждает, что владела "Актив-банком" до марта 2014 года, и он в то время не был проблемным.

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"Помещение на Подоле было продано соответствии с законодательством вместе с юридическими компаниями. Я знаю об этой продаже, но не имею к ней никакого отношения, кроме аренды офиса на 6 этаже. Надеюсь, что весь это публичный шум не приведет к необходимости искать новое помещение для Музея (музея-архива прессы. – Ред.)", - написала Маркарова.

Она подчеркнула, что указывает все принадлежащее ей и супругу имущество в декларациях.

"Готова предоставить любые объяснения правоохранительных органам, которые решат из-за этой передачи занять меня предоставлением объяснений еще и на эту тему", - добавила министр.



