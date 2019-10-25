Полиция задержала преступника, напавшего на запорожскую активистку Анжелику Белову. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook руководителя Запорожской местной прокуратуры №2 Роман Мазурик.

Он отметил, что правоохранители сразу же внесли сведения к ЕРДР по квалификации ст.15 ст.115 УК Украины - покушение на убийство.

"Благодаря быстрой и сложенной работе Коммунарского отдела полиции, под процессуальным руководством Запорожской местной прокуратуры №2 были осуществлены неотложные следственные действия, установлено вероятное местонахождение нападающего. Сейчас лицо нашли и задержали, завтра (25.10. 2019 г. - Ред.) будет предъявлено подозрение и подано ходатайство об избрании меры пресечения.

Санкцией статьи 115 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Мазурик также сообщил, что по предварительным данным нападающий недавно освободился из мест лишения свободы за совершение тяжких преступлений против жизни и здоровья людей.

"Хочу поблагодарить полицейским за качественную и своевременную работу! Молодцы", - добавил он.

О подробностях задержания рассказали в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Известную запорожскую активистку ромской организации Белову ударили ножом в грудь, она в реанимации

Напомним, вчера неизвестный напал на известную запорожскую активистку Анжелику Белову – руководительницу общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром", жену лидера организации "Антикорупційний рух Запоріжжя" Константина Белова.

Преступник после долгого преследования напал на активистку в подъезде и нанес удар ножом в область сердца.