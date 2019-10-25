Украинские ветераны прилетели в США на Марафон морской пехоты. ВИДЕО

Самолет с украинцами прибыл во второй половине четверга в аэропорт Вашингтон Даллес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как сообщили в Посольстве Украины в США, команда наших воинов будет разделена на две группы. Одна выйдет на старт на дистанции 10 км, вторая будет бежать 50 км.

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За 44 года существования Марафона морской пехоты США маршрут в полсотни километров участники будут преодолевать впервые.

Планируется, что на ультрамарафонскую дистанцию выйдут четыре представителя украинской команды.

Все забеги 44-го Марафона морской пехоты США состоятся в это воскресенье, 27 октября. Обычно в них принимают участие десятки тысяч американцев и гостей из других стран.

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Каждый из участников отметил, что это большая честь для них представлять Украину на таком мероприятии.

"Надо демонстрировать свои способности, чтобы люди не сдавались, чтобы они не боялись падать, не опускали руки", — сказала Ольга Бенда, которая первой среди женщин присоединилась к забегу с ветеранами.

Ольга Бенда пошла добровольцем на передовую, где, к сожалению, получила травмы. В мае 2017 года во время обстрелов она потеряла левую ногу, однако, несмотря на это, нашла в себе силы и не отчаялась.