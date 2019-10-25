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25.10.19 13:31

Акция "Ні капітуляції!" проходит под Киевской ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты пикетируют Киевскую ОГА в знак протеста против капитуляции в войне с Россией.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 25 октября, в Киеве под зданием Киевской ОГА проходит акция протеста против капитуляции в войне с Россией. Среди митингующих много активистов с символикой "Национального корпуса" и "Национальных дружин". Митингующие держат флаги Украин, а также плакаты с лозунгом: "Ні капітуляції!"

В начале акции активисты совершили выстрелы из петарды, как символ того, что в Украине идет война, и Россия не собирается ее останавливать.

"Требуем: запретить внедрение особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины; запретить внедрения амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР"; запретить отвод украинских войск от линии разграничения; запретить образование любых негосударственных военизированных формирований, в частности народных милиций на территории ОРДЛО; запретить проведение выборов в любые органы власти или самоуправления на территории ОРДЛО до получения полного контроля вдоль всей украино-российской границы; выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать новый формат переговоров", - заявили организаторы пикета. 

К митингующим вышли представители ОГА и пригласили инициативную группу на встречу с руководством области. Активисты планируют передать главе ОГА как представителю президента свои требования. Активисты будут настаивать на том, чтобы глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян передал Президенту Украины Владимиру Зеленскому их требования.

Акция Ні капітуляції! проходит под Киевской ОГА 01
Акция Ні капітуляції! проходит под Киевской ОГА 02
Акция Ні капітуляції! проходит под Киевской ОГА 03
Акция Ні капітуляції! проходит под Киевской ОГА 04
Акция Ні капітуляції! проходит под Киевской ОГА 05
Акция Ні капітуляції! проходит под Киевской ОГА 06
Акция Ні капітуляції! проходит под Киевской ОГА 07
Акция Ні капітуляції! проходит под Киевской ОГА 08
Акция Ні капітуляції! проходит под Киевской ОГА 09
Акция Ні капітуляції! проходит под Киевской ОГА 10
Акция Ні капітуляції! проходит под Киевской ОГА 11
Акция Ні капітуляції! проходит под Киевской ОГА 12
Акция Ні капітуляції! проходит под Киевской ОГА 13
Акция Ні капітуляції! проходит под Киевской ОГА 14

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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