Акция "Ні капітуляції!" проходит под Киевской ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 25 октября, в Киеве под зданием Киевской ОГА проходит акция протеста против капитуляции в войне с Россией. Среди митингующих много активистов с символикой "Национального корпуса" и "Национальных дружин". Митингующие держат флаги Украин, а также плакаты с лозунгом: "Ні капітуляції!"

В начале акции активисты совершили выстрелы из петарды, как символ того, что в Украине идет война, и Россия не собирается ее останавливать.

"Требуем: запретить внедрение особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины; запретить внедрения амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР"; запретить отвод украинских войск от линии разграничения; запретить образование любых негосударственных военизированных формирований, в частности народных милиций на территории ОРДЛО; запретить проведение выборов в любые органы власти или самоуправления на территории ОРДЛО до получения полного контроля вдоль всей украино-российской границы; выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать новый формат переговоров", - заявили организаторы пикета.

К митингующим вышли представители ОГА и пригласили инициативную группу на встречу с руководством области. Активисты планируют передать главе ОГА как представителю президента свои требования. Активисты будут настаивать на том, чтобы глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян передал Президенту Украины Владимиру Зеленскому их требования.





























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ