Понятие "пропаганда" следует прописать в законе, - Сущенко. ВИДЕО

Об этом он заявил во время форума National Media Talk, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Мне кажется, что однозначно, нужно принять соответствующий закон или какие-то нормы - и тогда будет немного легче противостоять и сопротивляться. Я просто убежден в том, что это нужно, чтобы не дарить оппонентам возможности спекулировать. Надо определить, что такое пропаганда, привлечь к этому круг экспертов, специалистов, юристов и уже отталкиваясь от этих понятий, как в любом демократическом обществе, соответственно, регулировать рынок и действия тех или иных каналов, средств массовой информации", - отметил Сущенко.

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По его словам, когда "все эти понятия размыты", то каждый может трактовать их, как ему заблагорассудится".

"А мы знаем, что не просто как вздумается, а преследуются конкретные цели и интересы. И тогда гораздо сложнее регулировать информационное пространство, поскольку создают облака, в которых идут дискуссии, а дело не решается", - уточнил журналист Укринформа.