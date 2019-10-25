Ветеран Дегтярев накрыл гранату своим телом, чтобы никто не пострадал, - командир разведгруппы "Купол" Крайнов. ВИДЕО

Об этом заявили побратимы погибшего ветерана АТО Виктора Дегтярева на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

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Ветеран АТО, командир разведгруппы "Купол" Анатолий Крайнов заверил, что погибший имел и озвучил однозначную позицию против самоубийства, поэтому данная версия не имеет права на существование.

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"Мы говорили, показывали побратимам, что это не выход покончить с жизнью. Общаясь с полицией, и полиция это подтвердила, что граната взорвалась, зажатая в его руках и накрытая телом", - рассказал Крайнов.

По его словам, Дегтярев является профессионалом военного дела и имел достаточный опыт обращения с боеприпасами.

"Это действие, у меня как военного, - это безысходность, что человек увидел, что граната разрывается, и он ее накрывает, чтобы кто-то рядом не пострадал", - заверил Крайнов.

Также Крайнов и ветеран АТО Александр Василенко заверили, что Дегтярев не имел никаких боеприпасов или оружия, привезенного из зоны боевых действий, поскольку из зоны боевых действий он был доставлен из-под Иловайска в тяжелом состоянии в госпиталь Днепра, поэтому ничего привезти с собой не мог. По его словам, обнаруженный в его доме запал был полностью не функциональным и привести его в состояние, пригодное для использования, практически невозможно, и находился у Дегтярева, возможно, в связи с тем, что он был инструктором.

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Ветеран АТО Александр Василенко, который в тот вечер был с погибшими Виктором Дегтяревым и охранником Михаилом Никитиным, рассказал, что Никитин им говорил о намерении покончить жизнь самоубийством при помощи гранаты из-за сложных жизненных обстоятельств.

"13 октября я помогал Виктору перевозить вещи в офис. Мы общались в офисе, куда пришел Михаил. Когда мы общались Михаил сказал: "Все, жизнь меня так достала". У него были проблемы с семьей. Жена от него ушла. И он тогда сказал: "У меня есть граната. Я подорву и себя, и их". Жену свою. Мы с Виктором его уговаривали и, вроде бы уговорили, что не стоит оно того. Жизнь продолжается", - рассказал Василенко.

"В понедельник, 22 числа, я к Виктору приехал. Ему позвонил Михаил и сказал, что приехал и заступил на дежурство. Мы зашли к Михаилу, посмотреть какое у него состояние. Мы зашли, пообщались и, вроде бы, никаких предпосылок к этому не было. У Виктора гранаты не было. Это я точно знаю. Мы общались. Когда мы шли к Михаилу Виктор ничего с собой не брал, был в верхней одежде, если бы что-то было я бы увидел", - добавил Василенко, отметив, что "такая цепь событий и привила к произошедшему".

Крайнов отметил, что поскольку Никитин не воевал, то произошедшее сразу приписали ветерану Дегтяреву.

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"Есть еще один свидетель, который в тот вечер был там и общался с ними. Он подтвердил, что Михаил действительно не единожды, говорил, что у него есть граната, и что хочет покончить с собой", -добавил Крайнов, отметив, что для них важно снять обвинения в убийстве с Дегтярева.

Цензор.НЕТ публиковал материалы о погибшем Дегтяреве: "Погибший от взрыва гранаты в Киеве ветеран Дегтярев вел борьбу за существование, поскольку найти работу с тяжелым ранением было нелегко".

Напомним, в Киеве на улице Пушкинской в ночь с 22-го на 23 октября взорвалась граната, в результате чего погибли двое мужчин.

Одним из погибших был ветеран войны на Востоке Украины Виктор Дегтярев – командир подразделения "Купол" с позывным Сенсей. Другим погибшим был охранник одного из офисных зданий расположеном на улице Пушкинской. В полиции отметили, что мужчины сидели на ступеньках и разговаривали, когда рядом взорвалась граната.

Известно также, что девушка, которая в момент взрыва находилась неподалеку, получила легкие телесные повреждениями. Ее на скорой увезли в больницу, однако отметили, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.