Студия "DocNoteFilms" представила тизер будущего документального фильма "Украинский флот. Столетняя традиция". ВИДЕО

Об этом сообщается на странице проекта в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Перевести обычную историю на киноязык чрезвычайно сложно. Главной нашей задачей при создании будущего фильма, будет передать то ощущение морской стихии, ее изменчивости и величия одновременно, с которой каждый день живет военный моряк. У нас есть уникальная возможность снимать реформирования и коренные изменения наших Военно-Морских Сил Украины, их постепенную перестройку и постоянный ежедневный труд , в условиях растущей угрозы в бассейнах обеих наших морей. На фоне событий современности развернется ретроспектива более чем столетней истории и флотских традиций, которые переплетены с постоянной борьбой за собственную идентичность и право на самоопределение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект "Украинский Флот. Столетняя традиция" стал победителем конкурса Украинский культурный фонд и получил поддержку на этапе создания, в рамках которого создавался сценарий и тизер будущего фильма.

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