Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
27.10.19 15:38

Экс-нардеп Чорновол на лодке отправилась в "логово Портнова". ВИДЕО

Бывший депутат Верховной Рады Татьяна Чорновол провела прямой эфир в Facebook из поместья в районе Конча-Заспы, которое она называет "логовом Портнова".

Соответствующее видео выложено на странице экс-депутата, информирует Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как Татьяна Чорновол в лодке отправляется в место, которое она называет "логовом Портнова". Она утверждает, что это – остров, расположенный за еще одним островом, и с суши туда можно попасть только по мостам, которые сейчас охраняют.

Кому принадлежит поместье, Чорновол не знает. Обнаруженный у берега большой дом закрыт, вдали виднеются другие постройки.

Чорновол высадилась на берег, но через какое-то время была вынуждена вернуться в лодку, спасаясь от охранников с собаками.

Читайте также: ГБР заявило, что в заявлении Чорновол нет информации о возможных преступлениях Портнова и Богдана

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100