Экс-нардеп Чорновол на лодке отправилась в "логово Портнова". ВИДЕО

Соответствующее видео выложено на странице экс-депутата, информирует Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как Татьяна Чорновол в лодке отправляется в место, которое она называет "логовом Портнова". Она утверждает, что это – остров, расположенный за еще одним островом, и с суши туда можно попасть только по мостам, которые сейчас охраняют.

Кому принадлежит поместье, Чорновол не знает. Обнаруженный у берега большой дом закрыт, вдали виднеются другие постройки.

Чорновол высадилась на берег, но через какое-то время была вынуждена вернуться в лодку, спасаясь от охранников с собаками.

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