"С целью привлечь внимание к бесчеловечным пыткам на подвалах МГБ", - в оккупированном Донецке взорвали вышку мобильной связи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

О взрыве сообщили подконтрольные террористам СМИ, информирует Цензор.НЕТ. В так называемом министерстве связи незаконного вооруженного формирования "ДНР" случившееся назвали "диверсией".

Отмечается, что в Пролетарском районе Донецка "возможна деградация сервисов мобильной связи". На месте происшествия работают спасатели и так называемые "сотрудники МВД".

Видео взрыва опубликовано в YouTube. На нем видно, как оборудование взлетает на воздух. После этого в кадре появляется лист бумаги, который держит рука в черной перчатке.

"Это сделано с целью привлечь внимание к бесчеловечным пыткам на подвалах МГБ. Жестокое обращение и привязывание к конечностям проводов с током в "народных" республиках стали нормой. Народ Донбасса должен выйти на акцию протеста против пыток или фашистская республика останется без связи", - написано на листе.

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"Феникс" - нелегальный мобильный оператор. Он работает на территории, которую контролирует незаконное вооруженное формирование "ДНР". "Феникс", как и его луганский аналог "Лугаком", использует оборудование украинских операторов мобильной связи, оставшееся на неподконтрольной территории.



