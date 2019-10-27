Марафон морской пехоты стартовал в США, среди участников - защитники Украины. ВИДЕО

В состав украинской команды входят 11 участников боевых действий, получивших ранения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ". Кроме того, еще шесть членов украинской команды сопровождают наших бойцов.

Участники, которые имеют ампутации или тяжелые заболевания, преодолеют 10 км. Среди них - первая девушка в украинской сборной Ольга Бенда, а также Юрий Козловский, Алексей Бобчанец, Александр Терещенко, Александр Попруженко.

Дистанцию ​​в 50 км преодолевают Валентин Дерели, Владислав Куц, Тарас Забожчук, Дмитрий Туревич, Богдан Оксентюк и Александр Бабич.

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Украинцы принимают участие в уже четвертом таком забеге. Но, в отличие от прошлых лет, в этот раз бежать приходится под дождем. Невзирая на плохую погоду, на марафоне бегут более 30 тысяч человек из 60 стран.