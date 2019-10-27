Власти РФ готовы передать Украине захваченные корабли, но они пока не на плаву, - Полозов. ВИДЕО

По информации адвоката освобожденных украинских военных моряков Николая Полозова, российские власти готовы их передать, однако этому мешает техническое состояние катеров, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"До сих пор Россия не выполнила приказ Международного трибунала в части возврата кораблей. Но, по моей информации, в этом деле есть подвижки, корабли российские власти готовы передать. Единственная проблема - это техническое состояние самих кораблей. Поэтому сейчас, по моей информации, их приводят в такое состояние, чтобы они могли быть на плаву и мы ожидаем, что до конца года их точно передадут", - сообщил Полозов.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.