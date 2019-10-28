Зеленский предал НАБУ: первый коррупционный скандал ЗЕ!Команды. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака на канале Цензор.НЕТ.

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН" проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

Также смотрите: Проверить нардепов на полиграфе уже предложили полиграфологи СБУ, Минобороны и НАБУ, - Арахамия. ВИДЕО

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".