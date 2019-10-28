Хочу, чтобы он на своей шкуре ощутил все прилеты, - Федына прокомментировала свои высказывания о "бессмертии" Зеленского. ВИДЕО

Об этом она заявила в видеообращении на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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Нардеп отмечает, что ее слова были эмоциональными, однако главная цель была достигнута.

"Нас все-таки услышали. Услышали и начали реагировать. ... Обидно, что услышали только форму, но не содержание. ... А содержание в том, что никто, ни в этой стране, ни в другой не имеет права хамить и оскорблять воинов-защитников Украины. Тем более человек, который не служил, не воевал и четыре раза уклонился от повестки. Никто не имеет права сдавать нашу страну. И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты. Я хочу, чтобы он понял, как это "тишина", когда стреляют 82-ми и 120-ми. ... Хочу, чтобы он на своей шкуре ощутил, что "серая зона" и отступление - это не безопасность, а сдача украинских интересов", - заявила Федына.

Нардеп подчеркнула, что главным посылом стрима было то, что она не хочет, чтобы президент и его команда "руководствовались московским интересом".

"Я это все говорю не для того, чтобы оправдаться. Я это говорю потому, что мне это дико болит, что сегодня я, оказывается, основной враг в то время, когда Московия готовится к полномасштабному вторжению", - отметила Федына.

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Напомним, ранее депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".

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"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказала Федына в прямом эфире.

Во фракции "Слуга народа" уже прокомментировали высказывания Федыны.

Заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко во время согласительного совета заявил, что такие заявления нардепа недопустимы и фракция будет обращаться в правоохранительные органы о предоставлении оценки этому.

Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что такие высказывания по отношению к любому человеку недопустимы.

"Я думаю, что это не добавляет ни Верховной Раде, ни отдельным политическим силам, ни личностям и это не приближает нас к единению в обществе, возвращению наших территорий и завершению войны", - отметил Разумков.

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